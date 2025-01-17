Пиар и глупость: в Доме Романовых возмутились призывом представителя рода Габсбургов уничтожить Россию

В Доме Романовых считают, что представитель рода Габсбургов сам себя унизил, когда призвал к уничтожению России. Это скандальное заявление — дешевый пиар и глупость, подчеркнул директор канцелярии Дома Романовых Александр Закатов.





Ранее внук последнего императора Австро-Венгрии, депутат парламента Карл фон Габсбург призвал к «деколонизации России» в качестве новой политической цели для безопасности Европы.





«К сожалению, у представителей Дома Габсбургов не хватило, видимо, с какого-то момента политической мудрости. И покойный глава Дома Габсбургов Отто, и его преемник выступают неоднократно с резкими антироссийскими заявлениями. Но это скорее способ привлечь к себе дополнительное внимание. Создавать вокруг этого заявления ажиотаж вряд ли правильно. Это неразумное заявление, которое унижает только того человека, который его произносит», — сказал Daily Storm Закатов.





«Австро-Венгерскую империю точно не удалось сохранить ни в каком виде. Видимо, Габсбургам грустно, что Россия в своей основе сохранилась. Это просто эпатажное заявление Карла, которое достойно сожаления, потому что человек свою репутацию ставит под удар. Хотя он мог бы (как представитель старинной династии) служить делу укрепления международных связей и достижению соглашений, которые приведут к миру. Но не за счет уничтожения и разрушения кого бы то ни было, а за счет уважения к интересам стран», — добавил собеседник.





Он напомнил, что Дом Габсбургов всегда относился чрезвычайно враждебно к России. Даже несмотря на то что Россия в XIX веке помогла ему удержаться на престоле во время революции 1848-1849 годов. Тогда молодой император Франц Иосиф получил поддержку от Николая I. Он считал, что любая революция разрушительна, даже если происходит на территории государства, не вполне дружественного России, заключил Закатов.





Представитель Дома Романовых также заметил, что нетипично для царственных домов Европы выступать с политическими заявлениями столь резкого и, мягко говоря, непродуманного свойства. В большинстве случаев представители царственных домов стараются служить тому, чтобы навести мосты, наладить отношения, помочь притушить конфликты, используя большой исторический опыт, указал он.