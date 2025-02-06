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Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса»
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Его пост занял замминистра транспорта Баканов undefined
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Юрия Борисова освободили от должности главы «Роскосмоса»

Его пост занял замминистра транспорта Баканов

Юрий Борисов освобожден от должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос», сообщила пресс-служба Кремля. Документ подписал президент России Владимир Путин.


Другим указом глава государства назначил новым гендиректором заместителя министра транспорта Дмитрия Баканова.


Борисов был назначен главой «Роскосмоса» в июле 2022 года, уточняет «Интерфакс». До этого он занимал должность вице-премьера России, курирующего вопросы развития военно-промышленного комплекса (ВПК).


Баканов с 2011-го по 2019 год руководил компанией «Спутниковая система «Гонец», сначала в должности президента, а затем — гендиректора, пишет РБК. В августе 2019 года Баканов перешел в Министерство транспорта и стал директором департамента цифровой трансформации. Должность заместителя министра он занял в 2022 году.

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#отставка #борисов #роскосмос
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