Трамп запретил трансгендерам участвовать в женских соревнованиях в учебных учреждениях

Президент США Дональд Трамп подписал указ, который вводит запрет на участие трансгендеров в спортивных мероприятиях в учебных заведениях, где состязаются женщины и девушки. Документ под названием «Не допускать мужчин в женский спорт» опубликован на сайте Белого дома.





Перед подписанием указа в Белом доме Трамп заявил, что «теперь женский спорт будет только для женщин» и что «война против женского спорта окончена», пишет газета The Washington Post. Американский лидер подчеркнул, что этот документ является частью «масштабных усилий по возвращению нашей культуры и наших законов».

Согласно документу, школы, которые продолжат разрешать трансгендерам соревноваться в женских видах спорта, лишатся федерального финансирования.





Также Трамп пообещал принять меры, чтобы трансгендеры не участвовали в женских соревнованиях на Олимпиаде, пишет CNN. По словам его пресс-секретаря Кэролайн Ливитт, американский лидер ожидает, что Олимпийский комитет США и Национальная ассоциация студенческого спорта (NCAA) больше не позволят мужчинам соревноваться в женских видах спорта.