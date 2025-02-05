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Bloomberg: США представят план Трампа по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции
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Мероприятие собираются провести на следующей неделе undefined
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Bloomberg: США представят план Трампа по урегулированию конфликта на Украине на Мюнхенской конференции

Мероприятие собираются провести на следующей неделе

Команда президента США Дональда Трампа представит свой план урегулирования конфликта России и Украины в ходе Мюнхенской конференции по безопасности, пишет Bloomberg со ссылкой на источники.


Отмечается, что черновой вариант этого документа союзникам США представит спецпосланник Трампа по Украине Кит Келлог. Мюнхенская конференция пройдет в этом году с 14 по 16 февраля.


Ранее NBC News со ссылкой на источники сообщил, что в администрации президента США разделились мнения по поводу способов урегулирования конфликта на Украине.


Так, одни представители команды Трампа уверены в том, что нужно оказывать давление на Москву для остановки продвижения России. Такую идею поддерживают в том числе Келлог и советник по национальной безопасности Майк Уолтц.


Некоторые же выступают за сокращение помощи Украине, указывает издание, однако не называет сторонников этой идеи.

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#украина #план #дональд трамп #мюнхенская конференция по безопасности
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