Зять Иосифа Пригожина до начала СВО служил в зенитно-ракетных войсках

О пропаже супруга Данаи Пригожиной стало известно еще в ноябре 2024 года. Сегодня в СМИ вновь заговорили об исчезновении зятя известного продюсера.





Как сообщали СМИ, Евгения Ткаченко мобилизовали осенью 2022 года. Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами отмечал, что он пошел в армию добровольно. Последнее время мужчина служил на Купянском направлении. Как заявил продюсер телеканалу «360», последнее сообщение, которое мужчина отправил родственникам, — «Я вас очень люблю».