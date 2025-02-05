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Зять Иосифа Пригожина до начала СВО служил в зенитно-ракетных войсках
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По словам дочери продюсера Данаи, ее муж Евгений Ткаченко пропал в зоне боевых действий больше года назад Иосиф Пригожин
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Зять Иосифа Пригожина до начала СВО служил в зенитно-ракетных войсках

По словам дочери продюсера Данаи, ее муж Евгений Ткаченко пропал в зоне боевых действий больше года назад

Иосиф Пригожин Фото: Global Look Press / Павел Кашаев

До СВО зять Иосифа Пригожина, пропавший в зоне боевых действий, уже служил в Вооруженных силах.


В мае 2015 года Евгений Ткаченко приезжал вместе с сослуживцами в Новороссийск, где проходил парад Победы. Об этом свидетельствуют фото, которые обнаружил Daily Storm в Сети. Судя по шеврону, Ткаченко проходил срочную службу в зенитно-ракетных войсках ВВС РФ. Эту информацию подтвердил изданию его однополчанин.

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О пропаже супруга Данаи Пригожиной стало известно еще в ноябре 2024 года. Сегодня в СМИ вновь заговорили об исчезновении зятя известного продюсера.


Как сообщали СМИ, Евгения Ткаченко мобилизовали осенью 2022 года. Иосиф Пригожин в разговоре с журналистами отмечал, что он пошел в армию добровольно. Последнее время мужчина служил на Купянском направлении. Как заявил продюсер телеканалу «360», последнее сообщение, которое мужчина отправил родственникам, — «Я вас очень люблю».

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