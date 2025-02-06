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СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»
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Потерпевшие знакомятся с его материалами undefined
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СК завершил расследование дела о теракте в «Крокусе»

Потерпевшие знакомятся с его материалами

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование дела о теракте в концертном зале «Крокус Сити Холл» в подмосковном Красногорске, сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката одного из обвиняемых Олега Власова.


Юрист заявил, что стороны приступили к ознакомлению с материалами расследования. Власов напомнил, что согласно законодательству первыми это делают потерпевшие, которых насчитывается около тысячи человек. По мнению адвоката, дело вряд ли быстро передадут для рассмотрения в суд.


Ранее глава СКР Александр Бастрыкин сообщил, что в теракте обвиняются 27 человек. По его словам, продолжается отработка иных лиц, которые могли быть причастны к организации, подготовке и финансированию теракта.


В Турции 2 января прокуратура Стамбула затребовала до 15 лет тюрьмы иностранцам, которые, по данным ведомства, контактировали с предполагаемыми исполнителями теракта.


Теракт в «Крокус Сити Холле» в Красногорске был совершен вечером 22 марта 2024 года. Вооруженные террористы напали на концертный зал и открыли огонь по людям. В здании начался пожар, который окончательно потушили на следующий день. Во время теракта и пожара погибли 144 человека, еще 551 человек пострадал.

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#расследование #ск #теракт в крокус сити холле
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