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«Китайский Новый год в Москве»: гастрономические открытия на Манежной площади
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На площадке угощают жареным рисом янчжоу и утиным супом undefined
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«Китайский Новый год в Москве»: гастрономические открытия на Манежной площади

На площадке угощают жареным рисом янчжоу и утиным супом

В столице продолжается фестиваль «Китайский Новый год», который приурочен к 75-летию отношений между Россией и Поднебесной. Фестиваль стал частью проекта «Зима в Москве». Одна из локаций расположена на Манежной площади. Алые китайские фонарики перешептываются с башнями Кремля, одну из елок украшает мишка Панда.

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Для детей тут доступны тематические мастер-классы. А сколько здесь вкусностей! Можно взять хрустящие креветки по-китайски, а можно — жареный рис янчжоу или утиный суп с томатами и зеленью, а на десерт — например, фрукты в карамели.


В одном из шале учат китайским играм. Мастера рассказывают про шахматы «сянци» и устраивают соревнования по «вэйци», в которое играют на доске при помощи черных и белых камней.


Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит до 9 февраля. Что еще интересного приготовили организаторы, читайте на официальном сайте проекта.

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