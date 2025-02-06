«Китайский Новый год в Москве»: гастрономические открытия на Манежной площади

Для детей тут доступны тематические мастер-классы. А сколько здесь вкусностей! Можно взять хрустящие креветки по-китайски, а можно — жареный рис янчжоу или утиный суп с томатами и зеленью, а на десерт — например, фрукты в карамели.





В одном из шале учат китайским играм. Мастера рассказывают про шахматы «сянци» и устраивают соревнования по «вэйци», в которое играют на доске при помощи черных и белых камней.





Фестиваль «Китайский Новый год в Москве» проходит до 9 февраля. Что еще интересного приготовили организаторы, читайте на официальном сайте проекта.