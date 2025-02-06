Три человека погибли при атаке украинского беспилотника на автомобиль в Белгородской области

Украинский беспилотник сбросил взрывное устройство на легковой автомобиль в районе села Логачевка Валуйского округа Белгородской области, в результате чего погибли три человека, сообщил глава региона Вячеслав Гладков.





По данным губернатора, в момент атаки в автомобиле, предположительно, находились мужчина и две девушки 18 и 14 лет. Они скончались на месте, сообщил Гладков.





Глава региона добавил, что въезд в Логачевку запрещен, так как в селе с 27 октября 2022 года действует режим чрезвычайной ситуации. Гладков обратился ко всем жителям с напоминанием о том, что населенные пункты, закрытые по решению оперативного штаба, посещать нельзя.





Ранее в Минобороны сообщили, что в ночь на 6 февраля дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 28 украинских беспилотных летательных аппаратов. Над акваторией Азовского моря сбили 13 беспилотников, над территорией Ростовской области ликвидировали восемь дронов, над Краснодарским краем уничтожили шесть БПЛА, а в Астраханской области — один.