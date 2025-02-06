Песков: У Кремля нет претензий к работе покинувшего пост главы «Роскосмоса» Борисова

Претензий к деятельности Юрия Борисова на должности генерального директора Государственной корпорации по космической отрасли «Роскосмос» нет, заявил на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.





Смена главы компании связана с ротацией «для динамичного развития госкорпорации», добавил представитель Кремля. Песков уточнил, что в ближайшие дни встречи президента России Владимира Путина и нового главы «Роскосмоса» Дмитрия Баканова не запланированы. Как подчеркнул пресс-секретарь, глава государства регулярно получает от госкорпорации доклады о том, как там идут дела.





Ранее стало известно, что Борисова сняли с должности гендиректора «Роскосмоса». Его пост занял заместитель министра транспорта Баканов.





Большинство сотрудников корпорации не знали о решении по смене руководителя до 6 февраля, пишет РБК со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией в «Роскосмосе». По его словам, все случилось за один вечер.