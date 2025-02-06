«Трудоголик до мозга костей». Мнение бывшего коллеги о новом руководителе «Роскосмоса» Дмитрии Баканове

Заместитель главы Минтранса РФ Дмитрий Баканов стал новым главой госкорпорации «Роскосмос». Мнением о Баканове с Daily Storm поделился бывший коллега и первый замглавы компании «Спутниковая система «Гонец» Олег Химочко. Новый руководитель «Роскосмоса» начинал там свою карьеру в 2011-2019 годах.





«Грамотный, вдумчивый, порядочный, трудоголик до мозга костей и энергичный. Думаю, что такие люди нужны стране и «Роскосмосу». У нас в «Гонце» и от людей, которые в отрасли с ним работали, — самые положительные отзывы о нем. Государственник, порядочный человек, нацелен на результат, а не на процесс», — рассказал Химочко.





Молодой возраст нового руководителя «Роскосмоса» (39 лет) бывший коллега считает только плюсом.





«В стране тенденция такая. У нас министр промышленности Антон Алиханов такого же возраста, удачно руководил Калининградской областью. Так что в этом случае, думаю, молодость — это хорошо, это здоровье и энергия!» — считает замглавы «Гонца».





Причину отставки бывшего главы госкорпорации Юрия Борисова со своего поста Химочко комментировать отказался. Юрий Борисов был освобожден от должности по указу президента России от 6 февраля, он занимал этот пост с июля 2022 года. Причины его отставки не называются. Возглавлявший «Роскосмос» до Борисова Дмитрий Рогозин уже поздравил Баканова: «Знаю его как очень толкового специалиста и порядочного человека».





До своего назначения Баканов занимал пост замминистра транспорта с апреля 2022 года. До этого недолго был исполнительным директором ООО «Почтовая логистическая компания» (входит в состав «Почты России»). В 2019-2021 годах Баканов являлся главой департамента цифровой трансформации Минтранса. В 2011-2019 руководил компанией «Гонец», являющейся единым оператором «Роскосмоса» по системам связи и ретрансляции.