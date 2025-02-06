Генпрокуратура потребовала передать в госсобственность компанию «Борец», связав ее с Невзлиным

Генпрокуратура России требует взыскать в доход государства нефтесервисную компанию «Борец», сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на текст иска.





Согласно документу, одним из контролирующих лиц компании является бывший совладелец ЮКОСа Леонид Невзлин (признан в России иноагентом). По данным ведомства, бизнесмен и партнеры вывели имеющий стратегическое значение холдинг из-под государственного контроля и удерживают его под иностранным управлением.





Также они обеспечили себе доступ к обслуживанию крупнейших участников российского нефтегазового сектора и выгодные условия реализации критически значимой для данной отрасли продукции, говорится в иске. Кроме того, Невзлин и партнеры следуют антироссийской политике и незаконно выводят прибыль за рубеж.





Арбитражный суд Калининградской области принял исковое заявление Генпрокуратуры к компании «Борец» 5 февраля, а также определение об обеспечении иска, пишет РБК. Заседание назначено на 7 марта.