Маркетплейсам предрекли отток клиентов, если Госдума примет новый закон о российских товарах

Популярные в России онлайн-магазины может ждать крах, предупредили в Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ). Это произойдет, если Госдума поддержит законопроект, обязывающий маркетплейсы показывать российские товары на витрине первыми.





По замыслу депутатов (авторы инициативы — эсеры и ЛДПР), на отечественную продукцию будет отводиться 15 позиций в каталогах и результатах поиска, пишут «Известия». Парламентарии считают меру необходимой для поддержки импортозамещения и предпринимателей из России.





Глава АКИТ Артем Соколов с таким мнением не согласен. «Заявленная цель — поддержка российских производителей — не имеет ничего общего с предложенным механизмом реализации инициативы. По факту предлагается «сломанная» поисковая выдача, которая неминуемо приведет к оттоку клиентов с площадки, потому что поиск не позволит находить нужные товары по конкретному запросу», — заявил он Daily Storm.





По его словам, такой закон вообще может показать обратный эффект. «Если предложения напрямую активно навязываются — это всегда вызывает реакцию отторжения и даже протест. Мы все с вами являемся покупателями в повседневной жизни — очевидно, что любовь к конкретному бренду или любовь к отечественным товарам в целом не достигается такими методами», — пояснил Соколов.





В пояснительной записке к законопроекту уточняется: определять, является ли продукция российской, будет правительство. Акцент сделают на степень локализации производства в РФ. Включение российских товаров в топы поисковиков на Wildberries, OZON и в других маркетплейсах не только повысит их видимость на онлайн-витрине, но и позволит нашим производителям «заявить о себе на весь мир», уверен один из авторов документа депутат Дмитрий Гусев.





С ним согласен и гендиректор Международной ассоциации развития маркетплейсов и предпринимателей Алексей Молодых. Он полагает, что размещение товаров из РФ на первых позициях на маркетплейсах позволит клиентам легче находить качественные и разнообразные продукты, которые сделаны внутри страны.





По мнению Молодых, серьезных убытков маркетплейсов от реализации новой законодательной инициативы не будет, поскольку рынок выстроен так, что продажи ведутся эффективно.





Президент Ассоциации представителей электронной торговли Алексей Москаленко при этом заметил в интервью изданию, что маркетплейсам в целом без разницы, какой именно товар продавать, — они получат свою комиссию как с китайской, так и с российской продукции. Маркетплейс по своей сути — это только инструмент, помогающий людям быстро и легко находить нужное, заключил эксперт.