Азербайджан потребовал закрыть Русский дом в Баку

Министерство иностранных дел Азербайджана потребовало закрыть Русский дом в Баку из-за его незарегистрированного статуса юридического лица, сообщил руководитель Россотрудничества Евгений Примаков в интервью телеканалу «Россия 24».





По его словам, Русский дом в ближайшие полтора месяца должен освободить занимаемое здание из-за решения владельца помещения о его срочной продаже.





Примаков отметил, что российская сторона неоднократно обращалась к властям Азербайджана с просьбами оказать содействие в процессе регистрации учреждения, однако «призывы оставались без ответа». Решение вопроса с работой Русского дома всегда было на азербайджанской стороне, добавил глава Россотрудничества.





Российской стороне направлено официальное уведомление о прекращении деятельности Россотрудничества на территории Азербайджана, передает азербайджанское информагентство Report со ссылкой на информированные источники. Собеседник издания отметил, что Азербайджан «сам стал донором и не нуждается в помощи извне».





Русский дом в Баку представляет интересы Россотрудничества. Его учредили 3 июля 1997 года на основании межправительственного соглашения России и Азербайджана. На сайте представительства указано, что к основным направлениям деятельности Русского дома относятся продвижение российской культуры, науки и образования, защита позиции русского языка, поддержка соотечественников, молодежные проекты, постепенное углубление развития, историко-мемориальная деятельность.