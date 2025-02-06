Вооруженные силы Украины (ВСУ) утром 6 февраля предприняли попытку контрнаступления в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок Курской области, сообщили в Минобороны.





Согласно сводке военного ведомства, атаки ВСУ были отражены. Оба населенных пункта находятся под контролем Российской армии.





По данным министерства, украинские военные задействовали до двух механизированных батальонов на бронетехнике. Штурмовые группы ВСУ предприняли несколько волн атак.





В Минобороны добавили, что потери ВСУ составили шесть танков, три машины разграждения, три боевые машины пехоты и 14 боевых бронированных машин. Отмечается, что российские военные продолжают разгром украинских формирований на территории Курской области.