Песков: Москва стала одним из лучших городов мира по комфорту и красоте

Благодаря усилиям мэрии столицы и москвичей Москва превратилась в один из лучших городов мира по комфорту и красоте, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в ходе брифинга.





Представитель Кремля не стал оценивать проект реконструкции Большого Московского государственного цирка на проспекте Вернадского. Как добавил Песков, этим должны заниматься граждане и жители столицы.





По мнению пресс-секретаря, нет сомнений в том, что все предлагаемые новые проекты «лишь добавят динамики в развитие этого чудесного города».





Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что концепция реконструкции здания Большого Московского цирка на проспекте Вернадского определена. Комплекс будет состоять из центрального здания в форме шатра и вытянутого вспомогательного корпуса, соединенных между собой переходом. Общая площадь превысит 80 тысяч квадратных метров, а вместимость зрительного зала увеличится с трех тысяч до пяти тысяч мест.