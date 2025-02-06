Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

В результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека, находившихся на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службу.





Собеседник агентства заявил, что самолет упал в поле, разрушений на земле нет. Загоревшиеся обломки потушили прибывшие спасатели.





Крушение произошло в районе аэродрома Мячково Раменского городского округа, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По предварительной информации, погибли курсант и пилот-инструктор. Как сообщает канал, борт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полет.





Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.