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Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье
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Предварительно, на борту находились курсант и пилот-инструктор undefined
Новости

Два человека погибли при падении легкомоторного самолета в Подмосковье

Предварительно, на борту находились курсант и пилот-инструктор

В результате падения легкомоторного самолета в Подмосковье погибли два человека, находившихся на борту, сообщает ТАСС со ссылкой на оперативные службу.


Собеседник агентства заявил, что самолет упал в поле, разрушений на земле нет. Загоревшиеся обломки потушили прибывшие спасатели.


Крушение произошло в районе аэродрома Мячково Раменского городского округа, пишет Telegram-канал «112» со ссылкой на источники. По предварительной информации, погибли курсант и пилот-инструктор. Как сообщает канал, борт «Р-2002 Sierra» выполнял учебно-тренировочный полет.


Московская межрегиональная транспортная прокуратура начала проверку по факту крушения самолета. Обстоятельства и причины случившегося устанавливаются.

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