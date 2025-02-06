СК: Внучка убитого экс-мэра Самары купила химикаты для сокрытия следов преступления

Внучка бывшего мэра Самары Виктора Тархова Екатерина приобретала канистры с химическим средством и пластиковые емкости для сокрытия убийства своего дедушки, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.





При обыске в квартире подозреваемой нашли и изъяли телефоны и паспорта ее жертв. Также были установлены места сбыта ювелирных изделий родственников.





Кроме того, следователи обнаружили в Самаре проданный автомобиль, которым ранее владела бабушка подозреваемой.





Об убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи стало известно 5 февраля — только спустя месяц после совершения преступления. Следователи заподозрили в нем внучку бывшего градоначальника Екатерину Бельскую (Тархову), ее заключили под стражу. Заведено уголовное дело по статье об убийстве двух или более лиц.