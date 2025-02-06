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Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузов
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По словам президента, именно из-за устаревших курсов студенты бросают обучение undefined
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Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузов

По словам президента, именно из-за устаревших курсов студенты бросают обучение

Из образовательного процесса следует убрать «архаичные» программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявления главы государства опубликованы на сайте Кремля.


По словам Путина, устаревшие курсы являются одной из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение.


Глава государства заявил о необходимости должным образом настроить организацию образовательного процесса в высшей школе. Следует на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования и конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях, сказал Путин.


Президент также выступил за комплексное обновление программ по математике и естественным наукам в школах, поручив сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и интересным для школьников.

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#образование #владимир путин #заседание
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