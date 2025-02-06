Путин призвал убрать «архаичные» образовательные программы из вузов

Из образовательного процесса следует убрать «архаичные» программы, которые не отвечают потребностям экономики, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию. Заявления главы государства опубликованы на сайте Кремля.





По словам Путина, устаревшие курсы являются одной из ключевых причин, по которой студенты теряют интерес к будущей профессии, а порой и вовсе бросают обучение.





Глава государства заявил о необходимости должным образом настроить организацию образовательного процесса в высшей школе. Следует на порядок увеличить долю практического обучения современным инструментам проектирования и конструирования, которые уже используются на конкретных предприятиях, сказал Путин.





Президент также выступил за комплексное обновление программ по математике и естественным наукам в школах, поручив сбалансировать объем учебного материала, сделать его доступным, понятным и интересным для школьников.