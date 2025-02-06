Мать расчленительницы из Самары сидит в тюрьме и знает об убийстве родителей

Дочь убитого экс-мэра Самары Виктора Тархова Людмила уже знает о гибели своих родителей. Сейчас Людмила Тархова отбывает наказание в женской колонии общего режима. Адвокат Тарховой Андрей Карномазов в беседе с Daily Storm предположил, что его подзащитная отреагировала на сообщения о трагедии «как все люди».





Дочь Тархова слышала о смерти родителей, подтвердил ее защитник: «Она знает об этом, да».





«Она находится в колонии общего режима для женщин. <...> Она отбывает наказание», — сообщил защитник. По словам адвоката, суд не менял и не пересматривал приговор по ее делу.





Людмила Тархова и ее дочь Екатерина Бельская (Тархова), которую подозревают в убийстве деда и бабушки, некоторое время не виделись, предположил Карномазов.





«С дочерью она не могла встретиться никаким образом. Она находится в колонии, а дочь, насколько известно из средств массовой информации, задержана и заключена под стражу, поэтому встреча невозможна. Как она [Людмила] отреагировала, я не знаю, я там не был. Наверное, как все люди», — считает адвокат.





В декабре 2022 года Людмилу Тархову приговорили к семи годам колонии общего режима за вымогательство.





Следствие считает, что у нее была компрометирующая информация о личной жизни депутата Самарской губернской думы Александра Милеева. По версии СК, Тархова предложила Милееву выкупить у нее компромат за 200 миллионов рублей, угрожая опубликовать сведения в СМИ.





5 февраля 2024 года Екатерину Бельскую заключили под стражу. Ее подозревают в убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги Натальи. По информации СМИ, подозреваемая могла убить и расчленить своих деда и бабушку, а затем начала распродавать их имущество.





Следователи выяснили, что Бельская покупала канистры с химическим средством и пластиковые емкости для сокрытия убийства Виктора и Натальи Тарховых. В квартире Екатерины Бельской нашли телефоны и паспорта ее бабушки и деда.