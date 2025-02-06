Путин поручил изменить схему приема на платное обучение в вузах

Прием в вузы на платной основе уже с 2026 года должен идти по новым правилам — на гораздо более качественном уровне, заявил президент России Владимир Путин на заседании Совета по науке и образованию.





Глава государства подчеркнул, что новые правила должны исключить чрезмерный набор по специальностям, на которые отсутствует спрос со стороны экономики и рынка труда.





Тем более нужно не допустить обучения таким профессиям в непрофильных вузах и их филиалах, добавил президент. По словам Путина «иногда это просто некрасиво выглядит» и приводит к низкому уровню подготовки специалистов, которые «в конечном итоге и не нужны никому».





Также Путин поддержал предложение Минобрнауки о предоставлении льготных образовательных кредитов по субсидируемой из федерального бюджета ставке 3% только по приоритетным направлениям подготовки.





Согласно пятилетнему кадровому прогнозу, к 2029 году общая потребность и экономики, и социальной сферы в кадрах составит свыше 74 миллионов человек, указал российский лидер. Это почти на миллион больше, чем в 2024 году. По словам Путина, более 60% спроса, как и сейчас, придется на специалистов со средним профессиональным образованием.