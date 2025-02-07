Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

Президент США Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщил Белый дом.





В документе уточняется, что МУС совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и ее близкого союзника Израиля. По мнению Трампа, действия суда являются «посягательством на суверенитет Соединенных Штатов» и «подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики».





МУС выдал необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, говорится в документе.





Также подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.





Указ вводит финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц.