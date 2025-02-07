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Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда
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По мнению американского лидера, действия МУС являются «посягательством на суверенитет США» undefined
Новости

Трамп ввел санкции против Международного уголовного суда

По мнению американского лидера, действия МУС являются «посягательством на суверенитет США»

Президент США Дональд Трамп подписал указ о финансовых санкциях против Международного уголовного суда (МУС) за действия против Соединенных Штатов и их союзников, в том числе Израиля, сообщил Белый дом.


В документе уточняется, что МУС совершает незаконные и безосновательные действия, направленные против Америки и ее близкого союзника Израиля. По мнению Трампа, действия суда являются «посягательством на суверенитет Соединенных Штатов» и «подрывают важнейшую работу правительства в области национальной безопасности и внешней политики».


МУС выдал необоснованные ордера на арест премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху и бывшего министра обороны страны Йоава Галанта, говорится в документе.


Также подчеркивается, что МУС не имеет юрисдикции в отношении США или Израиля, поскольку ни одна из стран не является стороной Римского статута или членом суда.


Указ вводит финансовые санкции и визовые ограничения в отношении должностных лиц суда, которые поддерживают расследования МУС против граждан США и их союзников, а также против членов семей этих лиц.

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