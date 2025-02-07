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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных
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По данным спецслужбы, они прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием undefined
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ФСБ задержала четырех женщин, готовивших теракты против высокопоставленных российских военных

По данным спецслужбы, они прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием

В Севастополе, Воронеже и Ростове-на-Дону задержали четырех женщин из агентуры украинских спецслужб, которые готовили теракты против высокопоставленных российских военных и объектов топливно-энергетического комплекса, сообщили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ.


По данным спецслужбы, задержанные прошли на Украине обучение обращению со стрелковым оружием, минно-взрывному делу, управлению БПЛА, а также методам выявления наружного наблюдения.


При обыске в местах их проживания были изъяты значительное количество взрывчатых веществ, химических прекурсоров для синтезирования взрывчатки, электродетонаторы, инструкции по изготовлению самодельных взрывных устройств (СВУ), а также средства связи и коммуникации с украинскими кураторами, добавили в ЦОС.


В отношении женщин возбуждены уголовные дела по «признакам преступлений террористической направленности». В ведомстве заявили, что задержанные дали признательные показания, им грозит до 30 лет лишения свободы.

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#фсб #задержание #женщины
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