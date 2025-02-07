«Китайский Новый год в Москве»: праздник в Камергерском переулке

Азиатская культура крайне самобытна. Поэтому, когда улицы столицы запестрели миллионами красных фонариков, а на елочках появились монетки, стало понятно, что это все из Поднебесной. А как хорош алый дракон!





Отдельная история — это «камергерские» елочки, каждая из которых украшена в традиционном китайском стиле: бумажными красными фонариками, мандаринами и цветущей сакурой. Такое ощущение, что вы в саду!





Многие жители и гости столицы специально приезжают на площадку, чтобы насладиться китайским Новым годом, полюбоваться декорациями и насладиться атмосферой.





Подробнее о фестивале «Китайский Новый год в Москве» можно узнать на официальном сайте проекта.