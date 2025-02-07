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«Китайский Новый год в Москве»: праздник в Камергерском переулке
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Гости фестиваля знакомятся с азиатской культурой undefined
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«Китайский Новый год в Москве»: праздник в Камергерском переулке

Гости фестиваля знакомятся с азиатской культурой

В столице продолжает свою работу фестиваль «Китайский Новый год в Москве». Этот праздник посвящен укреплению отношений между Москвой и Пекином и продлится до 9 февраля. Давайте посмотрим, как его отмечают в Камергерском переулке!

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Азиатская культура крайне самобытна. Поэтому, когда улицы столицы запестрели миллионами красных фонариков, а на елочках появились монетки, стало понятно, что это все из Поднебесной. А как хорош алый дракон!


Отдельная история — это «камергерские» елочки, каждая из которых украшена в традиционном китайском стиле: бумажными красными фонариками, мандаринами и цветущей сакурой. Такое ощущение, что вы в саду!


Многие жители и гости столицы специально приезжают на площадку, чтобы насладиться китайским Новым годом, полюбоваться декорациями и насладиться атмосферой.


Подробнее о фестивале «Китайский Новый год в Москве» можно узнать на официальном сайте проекта.

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