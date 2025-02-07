Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране

Если Дамаск получит выгоду, то Россия сохранит военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, заявил глава Минобороны страны Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post.





По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Глава Минобороны отметил, что «в политике нет постоянных врагов».





Абу Касра подчеркнул, что пока соглашение о военном присутствии России не изменилось, но в будущем оно «требует дополнительных переговоров».





Также министр обороны заявил, что в ходе переговоров в Дамаске новое руководство Сирии обсуждало с российской делегацией привлечение бывшего сирийского президента Башара Асада к ответственности. На вопрос, обсуждал ли новый президент Сирии экстрадицию Асада с российской стороной, Абу Касра отвечать не стал.