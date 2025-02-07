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Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране
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По его словам, «в политике нет постоянных врагов» undefined
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Глава МО Сирии: Если получим выгоду, то российские военные базы останутся в стране

По его словам, «в политике нет постоянных врагов»

Если Дамаск получит выгоду, то Россия сохранит военно-морской порт в Тартусе и авиабазу Хмеймим в Латакии, заявил глава Минобороны страны Мурхаф Абу Касра в интервью газете The Washington Post.


По его словам, отношение России к новому сирийскому правительству значительно улучшилось, и Дамаск взвешивает требования Москвы. Глава Минобороны отметил, что «в политике нет постоянных врагов».


Абу Касра подчеркнул, что пока соглашение о военном присутствии России не изменилось, но в будущем оно «требует дополнительных переговоров».


Также министр обороны заявил, что в ходе переговоров в Дамаске новое руководство Сирии обсуждало с российской делегацией привлечение бывшего сирийского президента Башара Асада к ответственности. На вопрос, обсуждал ли новый президент Сирии экстрадицию Асада с российской стороной, Абу Касра отвечать не стал.

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#сирия #военная база #хмеймим
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