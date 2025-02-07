Сотрудники поздравили учебный центр Академии искреннего сервиса с 10-летним юбилеем и поделились историями успешной карьеры

7 февраля 2025 года учебному центру Академии искреннего сервиса исполняется 10 лет. В нем обучаются все сотрудники центров госуслуг Москвы. Ежегодно подготовку проходят более четырех тысяч человек. Заместитель руководителя образовательного центра Екатерина Пичугина, а также эксперты-тренеры Татьяна Чубалина и Марина Вычужина поделились историями успешной карьеры.





Учебный центр Академии искреннего сервиса открылся в 2015 году в центре госуслуг «Мои документы» района Строгино. Это было первое в России учреждение, где готовят специалистов по предоставлению государственных и муниципальных услуг.





Работник, который присоединяется к команде «Мои документы», обязательно проходит базовую подготовку в учебном центре. Затем сотрудники регулярно развивают профессиональные навыки и сдают тесты на подтверждение квалификации.





В 2014 году мэр Москвы Сергей Собянин подписал «Московский стандарт госуслуг», изучение его принципов также стало фокусом внимания учебного центра. Сотрудников учат порядку предоставления услуг гражданам и индивидуальному подходу для каждого посетителя. Подробно изучаются навыки общения с людьми, разрешение конфликтов и управление стрессом.





За 10 лет работы центра было создано более 150 программ. Из них 70 — по очной форме обучения и 80 — онлайн. Также было подготовлено более 280 курсов дистанционного обучения.





Заместитель руководителя образовательного центра «Академия искреннего сервиса» Екатерина Пичугина поделилась своей историей успешной карьеры.





В 2014 году Пичугина вместе с семьей переехала в Москву. Она работает в центрах госуслуг больше 10 лет. Екатерина прошла собеседование в центре госуслуг района Арбат и сразу поняла, что это именно то место, где она хочет работать.





«Меня часто назначали наставником для новичков. По первому образованию я учитель, и здесь мои педагогические навыки оказались особенно полезными. Я с радостью наблюдала за ростом своих подопечных, понимая, что умею делиться опытом и вдохновлять других», — поделилась она.





Весной 2018 года начался новый этап ее карьеры — после успешного собеседования она заняла должность главного специалиста — тренера по универсальному направлению в учебном центре.





«Если есть стремление развиваться, то наша организация предоставляет все необходимые ресурсы для этого, например, программы обучения и повышения квалификации, которые помогут расширить свои знания и навыки», — рассказала Екатерина Пичугина.





А участие в интересных проектах и обмен опытом с коллегами помогает развивать лидерские качества и перспективы для карьеры.





По мнению Пичугиной, главный секрет успешного обучения сотрудников — ясно излагать мысли. Нужно уметь говорить о сложном простыми словами, приводить подходящие примеры.





«В первую очередь для меня важна передача знаний и опыта. Мне кажется, что делиться ими с другими — это благородное дело. Помогать людям осваивать новые навыки, видеть, как у них загораются глаза от понимания, — это очень приятно. Еще нравится постоянное саморазвитие. Работа в образовательной среде требует постоянного обучения и совершенствования», — рассказала заместитель руководителя образовательного центра «Академия искреннего сервиса».





Учебный центр в августе 2021 года присоединился к образовательному центру «Академия искреннего сервиса». Академию создали, чтобы делиться лучшими практиками организации клиентского сервиса. Обучение в ней помогает создавать позитивный имидж учреждений для горожан.





В организации разработаны программы дополнительного профессионального образования. После их успешного окончания выдается удостоверение государственного образца о повышении квалификации.





Эксперты-тренеры учебного центра Татьяна Чубалина и Марина Вычужина рассказали, что их больше всего привлекает в работе. Татьяна Чубалина работает в центрах госуслуг почти 12 лет. Она начинала карьеру с должности ведущего специалиста социального направления в центре госуслуг района Красносельский. Затем работала старшим специалистом в отделе дополнительных ресурсов, главным специалистом в учебном центре, а после — эксперт-тренером.





В своей работе ее привлекает постоянное развитие, возможность помочь другим стать профессионалами своего дела.





«Для всех сотрудников центров «Мои документы» есть возможность профессионального роста: от специалиста определенного направления до руководителя. Главное — умение работать с людьми, быть ответственными и внимательными, с активной жизненной позицией», — считает Чубалина.





Марина Вычужина в феврале 2021 года пришла на пятимесячную стажировку в центр госуслуг района Строгино, чтобы потом работать администратором в поликлинике.





Ее главными задачами на посту администратора были создание комфортной атмосферы и эффективное решение немедицинских вопросов пациентов. Осенью 2022 года она начала работать тренером учебного центра.





Обучение в центре помогает карьерному росту сотрудников, а тренинги укрепляют командный дух и улучшают взаимодействие между коллегами, говорит Вычужина. На тренингах используются реальные примеры из работы центров госуслуг, чтобы после учебы сотрудники могли сразу применить полученные знания на практике.





«А также я как тренер во время занятия создаю безопасную среду, в которой даже совершенные ошибки участниками рассматриваются не как промах, а как ценная возможность для профессионального роста и развития», — отметила Марина Вычужина.