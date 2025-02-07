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Axios: Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание
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По данным источников, израильский премьер представил свой план в ходе поездки в Вашингтон undefined
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Axios: Нетаньяху готов прекратить войну в Газе, если лидеры ХАМАС отправятся в изгнание

По данным источников, израильский премьер представил свой план в ходе поездки в Вашингтон

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху готов прекратить войну в секторе Газа, если лидеры палестинского движения ХАМАС откажутся от власти и «отправятся в изгнание», сообщает портал Axios со ссылкой на осведомленные источники.


По словам собеседников издания, Нетаньяху представил свой план во время визита в Вашингтон. Портал пишет, что премьер Израиля хочет продлить первую фазу соглашения с ХАМАС, чтобы освободить больше заложников. На данный момент предусмотрено освобождение 33 человек. В обмен на это Израиль готов выпустить еще больше палестинских заключенных, их точное количество не приводится.


По данным американских источников портала, Нетаньяху дал понять, что если первую фазу соглашения продлят, то в ходе переговоров по второй он предоставит ХАМАС предложение, включающее прекращение войны в Газе и освобождение высокопоставленных палестинских заключенных.


Взамен израильский премьер потребует, чтобы ХАМАС освободил оставшихся заложников и отказался от власти в секторе Газа, а его лидеры, включая тех, кто будет освобожден, отправились в изгнание в третью страну.

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#израиль #нетаньяху #хамас
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