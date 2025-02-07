В Казани подросток предстанет перед судом по делу о терроризме и госизмене

Следователи завершили расследование уголовного дела в отношении 17-летнего жителя Казани, которого обвиняют в участии в террористической организации и в государственной измене, сообщило Следственное управление Следственного комитета России по Республике Татарстан.





По версии следствия, подросток летом 2023 года связался с украинской террористической организацией и за денежное вознаграждение передавал ей информацию о местоположении объектов предприятий на территории Казани.





Весной 2024 года юношу задержали и поместили в СИЗО. Было возбуждено уголовное дело об участии в террористической организации и о государственной измене. Как утверждается в сообщении, следствие собрало достаточную доказательную базу, в связи с чем материалы дела были направлены в суд для дальнейшего рассмотрения по существу.





В СК напомнили, что преступления террористической направленности относятся к категории тяжких и особо тяжких. Уголовная ответственность наступает с 14 лет и предусматривает строгое наказание за их совершение.