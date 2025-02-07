Спецпосланник Трампа Келлог оценил санкции против России «на тройку» по десятибалльной шкале

Санкции против России оцениваются «всего лишь на тройку» по десятибалльной шкале от того, насколько болезненным может быть экономическое давление, заявил спецпосланник президента США по урегулированию конфликта Кит Келлог в интервью газете New York Post.





Спецпосланник добавил, что Трамп «сначала хочет остановить кровопролитие и уже потом исходить из этого в будущих переговорах». По мнению Келлога, после этого было бы возможно усилить давление на Россию.





Также Келлог заявил, особенно усилить можно было бы последние санкции, направленные против добычи и экспорта нефти. По словам спецпосланника, это открывает простор для действий.





Если кто-то и понимает, что такое рычаги воздействия, так это президент США Дональд Трамп, заверил Келлог. Он добавил, что решение российско-украинского конфликта стало задачей для всей президентской команды, в том числе для самого главы государства, вице-президента, советника по нацбезопасности, госсекретаря и министра финансов.