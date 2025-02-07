В военной прокуратуре в Приморском крае подтвердили гибель срочника под Уссурийском

В декабре 2024 года Telegram-каналы начали писать про 19-летнего срочника Артема Антонова, который якобы был застрелен из-за отказа идти на СВО. Долго эти публикации считались фейком. Но в итоге оказалось, что сейчас обстоятельства смерти солдата рассматриваются в Уссурийском гарнизонном военном суде. Так ответили Daily Storm в официальном письме сотрудники 33-й военной прокуратуры Восточного военного округа.





Также в пресс-службе ведомства сообщили, что военный суд уже возбудил уголовное дело по пункту 2 статьи 349 УК РФ за нарушение правил обращения с оружием и предметами, представляющими повышенную опасность для окружающих. Наказание по этой статье — до пяти лет лишения свободы.





В Следственном комитете России тоже возбудили уголовное дело по факту гибели проходящего срочную военную службу Артема Антонова в Приморье, сообщили ранее Daily Storm в Военном следственном управлении СКР по Восточному военному округу. В ведомстве добавили, что предварительных результатов пока нет. Но по какой статье ведется расследование, в СК до этого не уточняли.





Напомним, в декабре прошлого года журналисты со ссылкой на источники писали, что 19-летний срочник Антонов был убит из-за того, что отказался ехать на фронт, в октябре 2024 года на полигоне «Ильинский» 60-й мотострелковой бригады в Приморском крае.





В частности, об этой истории писала журналистка из Татарстана под псевдонимом Асия Несоевая, чьи статьи стали снимать с публикации из-за подозрений в фальсификации материалов.





Но первым, кто распространил сведения об убийстве юноши, была его родная тетя. В январе 2025 года она рассказывала Daily Storm, что активно вовлечена в расследование, ведь племянник был ей как сын. Тогда в ходе промежуточных результатов следствия выяснилось, что показания убийцы постоянно меняются. Сначала он утверждал, что якобы стрелял только в строй. Потом начал говорить, что отвел Артема в сторону.



