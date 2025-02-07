Мишустин: ВВП России за 2024 год вырос на 4,1% и достиг исторического максимума

Предварительная оценка роста российского валового внутреннего продукта (ВВП) в 2024 году составляет 4,1%, сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин на встрече с президентом Владимиром Путиным.





Премьер отметил, что это больше на 0,2 процентных пункта чем то, что было в официальном прогнозе. Номинальный объем ВВП по итогам прошедшего года достиг исторического максимума и составил 200 триллионов рублей, уточнил Мишустин.





Темпы экономического роста в России оказались не только выше собственных изначальных прогнозов, но и выше, чем темпы роста в США и «других так называемых развитых экономиках», сказал Путин.





Президент добавил, что текущий уровень инфляции является вызовом для России. По словам российского лидера, задача на 2025 год — выйти на траекторию сбалансированного роста, добиться снижения инфляции.





Мишустин согласился с этим и напомнил, что инфляция за 2024 год составила 9,52% и «немножко подрастает». Премьер заверил, что принятые совокупные меры в денежно-кредитной политике уже начали замедлять кредитование экономики, а годовые темпы инфляции снижаются шестой месяц подряд.