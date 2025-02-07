«Справится и на новом месте»: генерал Соболев прокомментировал скорое исключение Гурулева из комитета Госдумы по обороне

Депутата Андрея Гурулева предложили вывести из комитета Госдумы по обороне и включить в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. Соответствующий проект постановления внесен в нижнюю палату парламента комиссией по регламенту. Документ рассмотрят на заседании 11 февраля. Член думского комитета по обороне заявил Daily Storm, что немного удивлен кадровой перестановке, но уверен: Гурулев справится и с новым для себя фронтом работ.





«Наверное, он не вписался в требования «Единой России». А вообще Гурулев мой товарищ. Где-то я удивлен тому, что его из комитета по обороне убрали. Хотя у Гурулева высказывания были довольно резкие... » — заявил Соболев.





По словам парламентария, у него никогда не было никаких принципиальных разногласий с генералом Гурулевым во время работы в одном комитете.





«Думаю, он и на новом месте справится! В любом комитете. Если же это все-таки это его решение [о смене комитета в Госдуме], — трудно с ним не согласиться», — заключил Соболев.





Помощник Гурулева в общении c Daily Storm опроверг предположения, что генерала могли перевести на новое место из-за его критических высказываний про дороги и медицину в Забайкалье. «Лично я, как и Андрей Викторович не знаем про такие слухи и подобные мотивы», — сказал он.





Решение о переводе состоялось именно сейчас, потому что в текущий момент необходимо сосредоточиться на вопросах, связанных с региональной политикой и местным самоуправлением, которые требуют особого внимания, добавил помощник депутата.





Сам Гурулев написал в своем Telegram-канале, что он полностью поддерживает решение руководства о переходе из комитета по обороне в комитет по региональной политике и местному самоуправлению. «Это, безусловно, продиктовано моей активной работой над вопросами, касающимися жизни граждан на местах. Я всегда считал, что проблемы регионов и местного самоуправления требуют особого внимания», — указал депутат.





Андрею Гурулеву 57 лет. Он бывший командующий 58-й армией (с 2012-го по 2016 год). Гурулев стал депутатом в октябре 2021 года.