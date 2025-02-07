Город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль российские военные, сообщили в Минобороны России.





В военном ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».





Ранее 7 февраля Минобороны рассказало о занятии населенного пункта Дружба, находящегося рядом с Дзержинском.





Накануне, 6 января, в военном ведомстве заявили об отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По данным Минобороны, российские военные отразили восемь волн атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.