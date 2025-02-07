Новости
Новости 18+
St
Минобороны: Российские военные взяли под контроль город Дзержинск в ДНР
18+
По данным военного ведомства, в боях участвовала группировка войск «Центр» undefined
Новости

Минобороны: Российские военные взяли под контроль город Дзержинск в ДНР

По данным военного ведомства, в боях участвовала группировка войск «Центр»

Город Дзержинск (украинское название — Торецк) в Донецкой народной республике (ДНР) взяли под контроль российские военные, сообщили в Минобороны России.


В военном ведомстве отметили, что в боях участвовали подразделения 1-й, 9-й и 132-й гвардейских отдельных мотострелковых бригад 51-й армии и добровольческое формирование «Ветераны» группировки войск «Центр».


Ранее 7 февраля Минобороны рассказало о занятии населенного пункта Дружба, находящегося рядом с Дзержинском.


Накануне, 6 января, в военном ведомстве заявили об отражении контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Курской области. По данным Минобороны, российские военные отразили восемь волн атак ВСУ в направлении населенных пунктов Черкасская Конопелька и Уланок.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#минобороны #днр #дзержинск
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...