Разработчики призвали Госдуму пересмотреть законопроект об играх из-за невыполнимых требований

Российские игровые студии обратились к законодателям с просьбой пересмотреть положения законопроекта о регулировании игровой индустрии из-за «невыполнимых требований», пишут РБК и «Коммерсантъ» со ссылкой на копию предлагаемых индустрией поправок к законопроекту.





Письмо в Госдуму направили организации АПРИОРИ (объединяет VK, Astrum Ent, Федерацию компьютерного спорта и т.д.), Ассоциация игровой индустрии (в нее входит разработчик «Мира танков» «Леста Игры»), МТС и юридическая компания «ЭБР».





Одним из невыполнимых требований авторы поправок считают необходимость обеспечить беспрепятственный и непрерывный доступ к игровому аккаунту. Разработчики указывают, что любое обновление игры способно повлечь за собой прерывание доступа без умысла владельца сервиса. Вместо этого студии предлагают сформулировать условия прекращения и ограничения доступа к играм в лицензионных соглашениях.





Также авторы отмечают, что в текущей редакции все компании, в том числе иностранные, обязаны авторизовать пользователей по номеру телефона, с помощью учетной записи на «Госуслугах», Единой биометрической системы или российских сервисов идентификации.





Студии предлагают изменить законопроект, чтобы только распространители видеоигр, у которых есть юрлицо в России, авторизовали пользователей таким образом.





Кроме того, в письме высказаны дополнительные предложения о сохранении налоговых IT-льгот для разработчиков видеоигр, внедрении гибкой системы маркировки и возможности оспаривания результатов экспертизы.