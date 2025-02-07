Режиссер «Лунтика» Дарина Шмидт ответила на обвинения Екатерины Мизулиной в пропаганде ЛГБТ*

Глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина раскритиковала детский мультсериал «Лунтик и его друзья». В частности, она обратила внимание на пол и цвет персонажа: якобы, если это мальчик, то он не должен быть розового цвета, что может сбить с толку ребенка. Создательница героя Дарина Шмидт заявила Daily Storm, что их зверек, хоть и мужского пола, имеет право быть розовым, ведь это подчеркивает его «инопланетность».





Режиссер мультсериала рассказала, что Лунтик является мальчиком, но ведь это и так было понятно по тому, как он разговаривает, например, «я родился» или «я пошел». По словам автора, об этом было нетрудно догадаться, ведь в русском языке сразу понятно, какой род. Это в иностранных могут быть сложности с пониманием. Да и Лунтику в мультике нравится бабочка Элина.





«Эти обвинения необоснованны, — подчеркнула Шмидт. — По моему мнению, потому что утверждать о том, что розовый цвет говорит только о мальчике, глупо. Мальчики и мужчины вполне спокойно носят одежду розового цвета, и никто в них пальцем не тычет. Это проблема восприятия цвета. У нас была задача сделать Лунтика необычным, ведь он существо не с нашей планеты. А этот цвет не увидишь у наших животных».





Вообще, розовый цвет пришел от Барби, пояснила Шмидт. Кукла стала олицетворением женщины — нежной, розовой-розовой. Поэтому сложилась такая история, что девочек в основном одевают в розовое, а мальчиков в другие цвета. Но это не означает, что у лиц мужского пола теперь должно быть табу на розовый цвет.





«Важно еще сказать про технические вещи. Цвет нашего героя хорошо читается в том окружении, где он находится, где преобладают классические тона — зеленый, желтый, голубой. Мне забавно слышать такие высказывания. Если розовый мальчик — значит, пропаганда. Нет! Лунтик не говорит в мультике ни о чем таком. Цвет не может быть пропагандой!» — добавила автор.





Дарина Шмидт упомянула, что последнее время, когда она рисует, думает о том, какие цвета нельзя сочетать, потому что могут найтись люди, которые обязательно это обсудят, найдут ассоциации и начнут выступать. Поэтому сегодня художникам нужно быть осторожнее.





Режиссер в шутку предложила также обсудить мультик «Три поросенка» или запретить радуге появляться на небе в пределах России.