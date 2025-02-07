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Минюст объявил проект «Зона солидарности» иноагентом
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В реестр ведомства также попали журналист Панюшкин и политолог Бусыгина undefined
Новости

Минюст объявил проект «Зона солидарности» иноагентом

В реестр ведомства также попали журналист Панюшкин и политолог Бусыгина

Проект «Зона солидарности» был внесен Минюстом в перечень иностранных агентов, сообщается на сайте ведомства.


По данным Минюста, проект распространял материалы иноагентов, недостоверную информацию о политике властей России, а также выступал против специальной военной операции (СВО) на Украине.


Кроме того, в реестр ведомства включили журналистов Валерия Панюшкина, Анастасию Голубеву и Светлану Осипову, политолога Ирину Бусыгину, активиста Анастасию Шевченко и политтехнолога Михаила Шейтельмана.


Им вменяют распространение недостоверной информации о решениях и политике российских властей, заявили в Минюсте. В ведомстве добавили, что все, кроме Бусыгиной, распространяли еще и фейки, направленные на формирование негативного образа российских военных.

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#минюст #иноагент #реестр
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