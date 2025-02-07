Балерина Воронцова рассказала о закулисной жизни артистов

Заслуженная артистка России и прима-балерина Михайловского театра Анжелина Воронцова рассказала в интервью RTVI о закулисной жизни артистов балета, которая включает и травмы из-за большого количества репетиций, и многочисленные диеты, и давление от ожиданий публики и критиков.





Всю творческую жизнь каждого артиста балета сопровождают травмы, рассказала Воронцова. По ее мнению, очень важно подходить с умом к репетициям и выстраиванию репертуара, чтобы избежать большого количества разных направлений в хореографии в один день.





Воронцова отметила, что многие балерины учатся жить с болью в ногах и теле. Это становится такой частью жизни, на которую стараешься не обращать внимания, добавляет артистка. Она считает, что нужно себя поддерживать и заботиться о себе, но и преодолевать себя тоже необходимо.





На вопрос о специальных диетах и привычках в питании балерина ответила, что перепробовала все. За долгий срок поисков того, что можно и чего нельзя, Воронцова поняла, что балеринам можно все, но в ограниченном количестве.





Артистка рассказала, что она регулярно сдает анализы, врачи назначают ей необходимые витамины. С помощью специалистов балерина следит за своим здоровьем, что помогает ей поддерживать энергию во время репетиций и выступлений.





Говоря о давлении от ожиданий публики и критиков и способах сохранения уверенности в себе, Воронцова отметила, что уже много лет не читает критических статей. По мнению балерины, хорошая критика расслабляет, а плохая не дает ничего, кроме уныния.