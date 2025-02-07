Внучке экс-мэра Самары предъявили обвинение в двойном убийстве

Внучке бывшего главы Самары Виктора Тархова Екатерине Бельской (Тарховой) предъявили обвинение в двойном убийстве, сообщили в Следственном управлении Следственного комитета России по региону.





По данным следствия, обвиняемая на почве возникших неприязненных отношений, находясь в квартире своих бабушки и дедушки в Самаре, совершила их убийство.





При осмотре квартиры бывшего мэра установили, что помещение было обработано химическим раствором щелочи. В СК добавили, что подозреваемая заранее готовилась к преступлению, для чего приобрела строительную пилу, канистры с химическим средством и пластиковые емкости.





Также следователи установили, что Бельская не работала, дедушка и бабушка ее содержали и снимали для нее квартиру в центре города.





Тела убитых следователи ищут на местном мусорном полигоне, пишет РИА Новости со ссылкой на регионального оператора по обращению с ТКО «Экология». Собеседник издания рассказал, что все мусоровозы оснащены GPS-трекерами, что помогает отследить их маршрут и выяснить, в какой части полигона происходила выгрузка мусора.