В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции на 70 миллионов рублей

В Бюро судебно-медицинской экспертизы города Таганрога Ростовской области прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.





Руководство и сотрудников учреждения подозревают в вымогательстве взяток на 70 миллионов рублей у жителей города за ускорение процедуры выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим, заявил собеседник агентства.





По данным правоохранителей, незаконно полученные деньги поступали на банковские счета сотрудников с начала пандемии коронавируса в 2020 году, уточняет издание 161.ru. Во время обыска силовики изъяли компьютеры и документацию учреждения.





Жители Таганрога неоднократно жаловались на коррупцию в бюро судмедэкспертизы и морге города, отмечает местное издание «1Рнд». По словам его источника, «за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки» с людей требовали 20 тысяч рублей.