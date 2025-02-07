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В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции на 70 миллионов рублей
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Сотрудники учреждения подозреваются в вымогательстве денег у родственников умерших за ускоренную выдачу тел undefined
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В морге Таганрога прошли обыски из-за коррупции на 70 миллионов рублей

Сотрудники учреждения подозреваются в вымогательстве денег у родственников умерших за ускоренную выдачу тел

В Бюро судебно-медицинской экспертизы города Таганрога Ростовской области прошли обыски, сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.


Руководство и сотрудников учреждения подозревают в вымогательстве взяток на 70 миллионов рублей у жителей города за ускорение процедуры выдачи тел, а также за такие услуги, как бальзамирование и грим, заявил собеседник агентства.


По данным правоохранителей, незаконно полученные деньги поступали на банковские счета сотрудников с начала пандемии коронавируса в 2020 году, уточняет издание 161.ru. Во время обыска силовики изъяли компьютеры и документацию учреждения.


Жители Таганрога неоднократно жаловались на коррупцию в бюро судмедэкспертизы и морге города, отмечает местное издание «1Рнд». По словам его источника, «за выдачу тела в положенные по христианским канонам сроки» с людей требовали 20 тысяч рублей.

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#обыски #морг #таганрог
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