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Губернатора Новгородской области Никитина отправили в отставку
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Он займет должность замглавы Минтранса undefined
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Губернатора Новгородской области Никитина отправили в отставку

Он займет должность замглавы Минтранса

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном сайте Кремля.


Никитин получит должность заместителя министра транспорта, сообщает пресс-служба правительства России. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.


Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года, утоняет РБК. Президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале 2024 года, в сентябре его избрали на выборах.


В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора. Ранее политик возглавлял Агентство стратегических инициатив.

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#отставка #новгородская область #никитин
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