Губернатора Новгородской области Никитина отправили в отставку

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин освобожден от должности по собственному желанию в связи с переходом на другую работу, следует из указа президента России Владимира Путина, опубликованного на официальном сайте Кремля.





Никитин получит должность заместителя министра транспорта, сообщает пресс-служба правительства России. Распоряжение о его назначении подписал премьер-министр Михаил Мишустин.





Никитин возглавлял Новгородскую область с 2017 года, утоняет РБК. Президент назначил его временно исполняющим обязанности губернатора в феврале 2024 года, в сентябре его избрали на выборах.





В 2022 году Никитин начал свой второй срок на посту губернатора. Ранее политик возглавлял Агентство стратегических инициатив.