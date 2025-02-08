Зеленский заявил о желании заключить с США соглашение о поставке сжиженного природного газа на Украину

Украина не намерена даром делиться своими ресурсами с США, но планирует развивать совместное освоение недр. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters.





Он считает, что «американцы помогли больше всех и поэтому американцы должны получить больше всех».





«И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал Зеленский.





Он также указал, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Зеленский подчеркнул, что готов заключить с США «контракты на поставку СПГ на Украину».





Зеленский также готов заключить сделку с Трампом, но напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины от своих союзников в рамках любого урегулирования.





З февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы, которые находятся в недрах страны. По информации Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он анонсировал Трампу осенью прошлого года.