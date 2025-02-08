Новости
Новости 18+
St
Зеленский заявил о желании заключить с США соглашение о поставке сжиженного природного газа на Украину
18+
Также он подчеркнул, что Киев не собирается отдавать свои полезные ископаемые Вашингтону undefined
Новости

Зеленский заявил о желании заключить с США соглашение о поставке сжиженного природного газа на Украину

Также он подчеркнул, что Киев не собирается отдавать свои полезные ископаемые Вашингтону

Украина не намерена даром делиться своими ресурсами с США, но планирует развивать совместное освоение недр. Об этом заявил украинский президент Владимир Зеленский в интервью Reuters. 


Он считает, что «американцы помогли больше всех и поэтому американцы должны получить больше всех». 


«И у них должен быть этот приоритет, и они его получат. Я также хотел бы обсудить это с президентом [США Дональдом] Трампом», — сказал Зеленский.


Он также указал, что Киев и Вашингтон обсуждают идею использования подземных газовых хранилищ Украины для хранения американского сжиженного природного газа (СПГ). Зеленский подчеркнул, что готов заключить с США «контракты на поставку СПГ на Украину».


Зеленский также готов заключить сделку с Трампом, но напомнил о необходимости гарантий безопасности для Украины от своих союзников в рамках любого урегулирования.


З февраля президент США Дональд Трамп предложил Украине помощь в обмен на редкоземельные металлы, которые находятся в недрах страны. По информации Financial Times, доступ к украинским ресурсам был одним из пунктов «плана победы» Зеленского, который он анонсировал Трампу осенью прошлого года.

Читайте там, где удобно, и подписывайтесь на Daily Storm в Telegram, Дзен или VK.

Telegram
Дзен
VK
#украина #владимир зеленский #ресурсы #дональд трамп
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...
Загрузка...