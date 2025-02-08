«Китайский Новый год в Москве»: волшебные традиции Востока в Камергерском переулке

На живописной площадке организованы театрализованные представления, мастер-классы, лекции о китайской культуре, кинопоказы и даже традиционные чайные церемонии. Все это наполнено яркими красками и неповторимым восточным колоритом, переносящим посетителей в атмосферу древнего Китая. Здесь каждый может не только узнать что-то новое, но и попробовать свои силы в различных ремеслах или насладиться завораживающими выступлениями.





Особое внимание привлекают гастрономические изыски. Например, в Камергерском переулке можно попробовать уникальные китайские булочки бао с курочкой, которые уже стали хитом фестиваля.





Для тех, кто любит запечатлеть яркие моменты, установлена символическая Зеленая Деревянная Змея — животное, покровительствующее наступившему году по восточному календарю. Фото с этим арт-объектом станет отличным напоминанием о празднике.





Но главный сюрприз фестиваля в том, что по восточному календарю сейчас идет не 2025 год, как мы привыкли считать, а 4723-й!





Фестиваль продлится все выходные (до 9 февраля). Он предлагает разнообразную программу для взрослых и детей. Не упустите возможность окунуться в мир китайских традиций и отметить вместе с Москвой этот удивительный праздник! Подробное расписание всех событий доступно по ссылке.