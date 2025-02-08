Под Волгоградом украинские дроны пытались ударить по нефтеперегонной станции, а в Ростове-на-Дону в результате атаки повреждены окна 14 многоэтажек

Силы противовоздушной обороны (ПВО) отразили попытку атаки украинских беспилотников на нефтеперегонную станцию в Волгоградской области. Об этом сообщил глава региона Андрей Бочаров.





Он указал, что спецслужбы оперативно прибыли на место инцидента, пожара в результате падения обломков не возникло. Губернатор добавил, что повреждений жилых объектов, а также пострадавших нет.





В Ростове-на-Дону в результате атаки вражеских беспилотников повреждены окна и оконные рамы в 14 многоквартирных жилых домах, рассказал временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.





По его словам, на месте работают расчеты спасателей, прибыли также автобусы для обогрева эвакуированных жителей. Слюсарь рассказал, что утром начнут восстановительные работы: заменят поврежденную газовую трубу в одном из домов и закроют окна пленкой.





Как отчитались в Минобороны России, силы ПВО за ночь перехватили 36 украинских беспилотников. 18 дронов были сбиты над Ростовской, 11 — над Волгоградской областью, пять БПЛА перехвачены над территорией Белгородской области и два — над Краснодарским краем.