В Удмуртии задержали замминистра здравоохранения по делу о крупной взятке

Заместитель министра здравоохранения Удмуртии задержана по подозрению в получении взятки в особо крупном размере. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.





По версии следствия, чиновница, ранее занимавшая пост главного врача городской клинической больницы №2, получила 1,3 миллиона рублей от представителя ритуальной компании. Взамен она обеспечила заключение договора на транспортировку тел умерших из больницы, а также передачу информации о смертях родственникам для последующего оформления похоронных услуг.





«Противоправная деятельность обвиняемой выявлена в результате комплекса следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий», — отметили в СК.





Также по этому делу задержана 59-летняя знакомая замминистра, подозреваемая в посредничестве при передаче взятки.





В отношении обеих женщин возбуждены уголовные дела: в отношении замминистра — по части 6 статьи 290 УК РФ «Получение взятки в особо крупном размере», а в отношении ее сообщницы — по части 4 статьи 291.1 УК РФ «Посредничество во взяточничестве, совершенное в особо крупном размере». Суд уже принял решение об их аресте.