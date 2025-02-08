В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.





Он отметил, что сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали территории, теперь коммунальные службы могут приступить к восстановительным работам.





Слюсарь подчеркнул, что «специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах». Он указал, что газ подается в обычном режиме.





Заметка дополняется