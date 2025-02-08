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В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС
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Ранее сообщалось о повреждении окон в 14 домах undefined
Новости

В попавшем под атаку дронов ВСУ районе Ростова-на-Дону ввели режим ЧС

Ранее сообщалось о повреждении окон в 14 домах

В Ростове-на-Дону ввели режим ЧС в Первомайском районе города на территории многоквартирных домов, которые получили повреждения в результате атаки беспилотников. Об этом сообщил врио губернатора Ростовской области Юрий Слюсарь.


Он отметил, что сотрудники Следственного комитета (СК) обследовали территории, теперь коммунальные службы могут приступить к восстановительным работам.


Слюсарь подчеркнул, что «специалисты газовых аварийных служб также проверили состояние труб и другого газового оборудования в квартирах». Он указал, что газ подается в обычном режиме. 


Заметка дополняется 

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#чс #ростовская область #юрий слюсарь
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