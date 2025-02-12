Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Ирина Винер ушла в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она заявила, что намерена и дальше передавать накопленный опыт, но уже тренерам.





В комментарии РИА Новости Винер отметила: она «счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта». Также Винер рассказала, что перед ней «стоит новая, не менее важная задача: не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».





Винер поблагодарила всех спортсменов, коллег и болельщиков. По ее словам, «художественная гимнастика остается в надежных руках».





Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. Под ее руководством гимнастки завоевали 51 медаль Олимпийских игр, 416 медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас тренер возглавляет Центр гимнастики Ирины Винер и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.