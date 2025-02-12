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Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике
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Она заявила, что теперь будет передавать свой опыт наставникам спортсменов undefined
Новости

Ирина Винер покинула пост главного тренера сборной России по художественной гимнастике

Она заявила, что теперь будет передавать свой опыт наставникам спортсменов

Ирина Винер ушла в отставку с поста главного тренера сборной России по художественной гимнастике. Она заявила, что намерена и дальше передавать накопленный опыт, но уже тренерам.


В комментарии РИА Новости Винер отметила: она «счастлива, что смогла сделать свой вклад в развитие этого прекрасного вида спорта». Также Винер рассказала, что перед ней «стоит новая, не менее важная задача: не просто воспитывать чемпионов, а передавать накопленный опыт тренерам, которые будут готовить будущие поколения звезд».


Винер поблагодарила всех спортсменов, коллег и болельщиков. По ее словам, «художественная гимнастика остается в надежных руках».


Винер была главным тренером сборной России по художественной гимнастике с 2001 года. Под ее руководством гимнастки завоевали 51 медаль Олимпийских игр, 416 медалей чемпионатов мира и Европы. Сейчас тренер возглавляет Центр гимнастики Ирины Винер и Всероссийскую федерацию художественной гимнастики.

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#спорт #гимнастика #ирина винер
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