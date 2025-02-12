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«Единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими»: Медведев высказался об обмене территориями между Россией и Украиной
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Замглавы Совбеза заявил, что представители Киева, «дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь» undefined
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«Единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими»: Медведев высказался об обмене территориями между Россией и Украиной

Замглавы Совбеза заявил, что представители Киева, «дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь»

Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале прокомментировал заявления президента Украины Владимира Зеленского об обмене территориями между Россией и Украиной. Экс-президент России назвал подобную риторику чушью.

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«Дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», — написал Медведев. 


Он указал, что концепция «мир через силу» иногда работает. Например, когда демонстрирует реальное, а не придуманное соотношение сил. 


«Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», — подчеркнул замглавы Совбеза.


11 февраля украинский президент в интервью The Guardian сказал, что не исключает обмен территориями с РФ, однако никаких подробностей не озвучил. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского параноидальным бредом, к которому нельзя относиться серьезно.

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