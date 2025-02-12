«Единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими»: Медведев высказался об обмене территориями между Россией и Украиной

«Дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь про обмен территориями. Для таких единственный способ исцелиться — снова почувствовать себя русскими. По совету президента США», — написал Медведев.





Он указал, что концепция «мир через силу» иногда работает. Например, когда демонстрирует реальное, а не придуманное соотношение сил.





«Как сегодня в Киеве после прилета наших ракет и БПЛА», — подчеркнул замглавы Совбеза.





11 февраля украинский президент в интервью The Guardian сказал, что не исключает обмен территориями с РФ, однако никаких подробностей не озвучил. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского параноидальным бредом, к которому нельзя относиться серьезно.