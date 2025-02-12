Песков: Россия не намерена обсуждать обмен своих территорий, а ВСУ будут изгнаны из Курской области

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах.





Песков подчеркнул, что «все украинские формирования будут изгнаны с территории Курской области или уничтожены».





11 февраля украинский президент в интервью The Guardian сказал, что не исключает обмен территориями с РФ, однако никаких подробностей не озвучил. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского параноидальным бредом, к которому нельзя относиться серьезно.





Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что представители Киева, «дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь».