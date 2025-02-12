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Песков: Россия не намерена обсуждать обмен своих территорий, а ВСУ будут изгнаны из Курской области
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Ранее в МИД РФ назвали предложения Зеленского параноидальным бредом undefined
Новости

Песков: Россия не намерена обсуждать обмен своих территорий, а ВСУ будут изгнаны из Курской области

Ранее в МИД РФ назвали предложения Зеленского параноидальным бредом

Россия никогда не обсуждала и не будет обсуждать тему обмена своих территорий. Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, комментируя слова президента Украины Владимира Зеленского о возможных переговорах. 


Песков подчеркнул, что «все украинские формирования будут изгнаны с территории Курской области или уничтожены». 


11 февраля украинский президент в интервью The Guardian сказал, что не исключает обмен территориями с РФ, однако никаких подробностей не озвучил. Официальный представитель Министерства иностранных дел РФ Мария Захарова назвала слова Зеленского параноидальным бредом, к которому нельзя относиться серьезно.


Заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что представители Киева, «дрожа от страха и наркотической абстиненции, несут на камеру чушь». 

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#украина #владимир зеленский #сво #дмитрий песков
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