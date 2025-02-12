Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал новый пост, в котором заявил, что переехавшие в Европу релоканты и иностранные агенты скоро узнают, «какой он на вкус — мучной хрущак».





Он напомнил, что в ЕС вступил новый закон, согласно которому в хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетертое насекомое.





В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка.





Володин подчеркнул, что «на самом деле это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности».





Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей, отметил российский политик.





Спикер Госдумы обратил внимание: никто в Европе не думает о том, что потребление в пищу насекомых «может привести к серьезным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах».





В начале 2021 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало желтых мучных червей пригодными для употребления в пищу. По утверждению местных специалистов, насекомые не только безвредны для организма человека, но и богаты белком, жиром и клетчаткой.