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Володин заявил, что бежавшие в Европу релоканты и иноагенты из-за санкций ЕС против России узнают, какие на вкус черви
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В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного хрущака undefined
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Володин заявил, что бежавшие в Европу релоканты и иноагенты из-за санкций ЕС против России узнают, какие на вкус черви

В Евросоюзе вступил в силу закон, разрешающий использовать в пищевой промышленности порошок из личинок желтого мучного хрущака

Председатель Госдумы Вячеслав Володин в своем Telegram-канале опубликовал новый пост, в котором заявил, что переехавшие в Европу релоканты и иностранные агенты скоро узнают, «какой он на вкус — мучной хрущак».


Он напомнил, что в ЕС вступил новый закон, согласно которому в хлеб, сыр, джем и макаронные изделия теперь можно добавлять перетертое насекомое. 


В качестве аргументов в пользу такого решения европейские политики говорят, что добавка из червей — альтернативный источник белка.


Володин подчеркнул, что «на самом деле это последствия санкционной политики Запада в отношении нашей страны, которая обернулась для Европы крахом экономики, закрытием производств и серьезными проблемами в агропромышленности». 


Вместо того чтобы помогать местным сельхозпроизводителям, Евросоюз решил заменить их товары личинками и червяками и накормить ими людей, отметил российский политик.


Спикер Госдумы обратил внимание: никто в Европе не думает о том, что потребление в пищу насекомых «может привести к серьезным болезням, равно как и выращивание в промышленных масштабах». 


В начале 2021 года Европейское агентство по безопасности продуктов питания признало желтых мучных червей пригодными для употребления в пищу. По утверждению местных специалистов, насекомые не только безвредны для организма человека, но и богаты белком, жиром и клетчаткой.

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#европа #санкции против россии #вячеслав володин
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