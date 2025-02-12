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Песков сообщил, что в результате сделки Москвы с Вашингтоном из тюрьмы в США будет освобожден россиянин
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Ранее Путин помиловал американца Фогеля undefined
Новости

Песков сообщил, что в результате сделки Москвы с Вашингтоном из тюрьмы в США будет освобожден россиянин

Ранее Путин помиловал американца Фогеля

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после освобождения из российской тюрьмы Марка Фогеля власти США выпустят россиянина.


«Как и ранее мы сообщали за последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из россиян, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», — сказал представитель Кремля журналистам. Имя гражданина РФ не раскрывается.


Песков отметил, что любые договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию взаимного доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.


Заметка дополняется 

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