Песков сообщил, что в результате сделки Москвы с Вашингтоном из тюрьмы в США будет освобожден россиянин

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после освобождения из российской тюрьмы Марка Фогеля власти США выпустят россиянина.





«Как и ранее мы сообщали за последнее время, по линии соответствующих ведомств была интенсифицирована работа, были контакты. И результатом этих контактов стало освобождение Фогеля, а также одного из россиян, который в настоящее время содержится в местах лишения свободы в США», — сказал представитель Кремля журналистам. Имя гражданина РФ не раскрывается.





Песков отметил, что любые договоренности об освобождении граждан содействуют наращиванию взаимного доверия стран, но вряд ли способны стать переломным моментом.





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