Путин впервые провел телефонный разговор с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.





Во время разговора Путин заявил о готовности РФ помогать с улучшением социально-экономической обстановки в Сирии, «включая оказание ее жителям гуманитарной помощи».





Россия сообщила, что принципиально поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии.





Российский лидер также подчеркнул, что важно добиваться нормализации ситуации в стране, активировать «межсирийский диалог» с участием «ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения».