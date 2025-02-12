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Путин впервые провел телефонный разговор с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа
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Российский лидер заявил о готовности помогать с улучшением социально-экономической жизни в республике undefined
Новости

Путин впервые провел телефонный разговор с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа

Российский лидер заявил о готовности помогать с улучшением социально-экономической жизни в республике

Президент России Владимир Путин поговорил по телефону с новым главой Сирии Ахмедом аль-Шараа. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. 


Во время разговора Путин заявил о готовности РФ помогать с улучшением социально-экономической обстановки в Сирии, «включая оказание ее жителям гуманитарной помощи».


Россия сообщила, что принципиально поддерживает единство, суверенитет и территориальную целостность Сирии. 


Российский лидер также подчеркнул, что важно добиваться нормализации ситуации в стране, активировать «межсирийский диалог» с участием «ведущих политических сил и этноконфессиональных групп населения».

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#сирия #политика #владимир путин
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